Steuerberatungsgesellschaft Linder-Hönning aus Pont : Steuerberater für die grüne Branche

Fabian Krippahl (v. l.), Andreas Linder, Dr. Anke Schirocki, Stefan Hönning und Simone de la Motte. Foto: Agrobusiness Niederrhen

Pont Die Steuerberatungsgesellschaft Linder-Hönning ist jetzt Mitglied bei Agrobusiness Niederrhein. Die Experten aus Pont sind auf das Thema Unternehmensnachfolge spezialisiert. Die Kanzlei ist auch landwirtschaftliche Buchstelle.

„Wenn man Steuerberater am Niederrhein ist, dann ist das Agrobusiness im Kundenkreis immer präsent,“ sagt Stefan Hönning von der Steuerkanzlei Linder-Hönning, die in Pont ihr Büro hat. „In Geldern hat man viele Kunden aus der gesamten Wertschöpfungskette Gartenbau und Landwirtschaft wie Vermarkter, Speditionen oder Firmen, die Maschinen vertreiben und warten. Deshalb sind wir jetzt auch Mitglied im Netzwerk Agrobusiness Niederrhein geworden“, so Hönning. Für einen ersten Austausch zu Themen der Zusammenarbeit trafen sich daher Anke Schirocki und Simone de la Motte von Agrobusiness Niederrhein mit Stefan Hönning, Andreas Linder und Fabian Krippahl.

Stefan Hönning kennt sich im Agrobusiness aus. Er kommt aus einer Gärtnerfamilie und ist eng mit der Region verbunden. Sein Vater war Gärtner in Walbeck und viele Bekannte und Freunde arbeiten in der Branche. Neben Steuerberatung und Wirtschaftlichkeitsberechnung hat er sich auch auf das Thema Unternehmensnachfolge spezialisiert. Die Steuerkanzlei ist darüber hinaus landwirtschaftliche Buchstelle und bringt damit besondere fachliche Kenntnisse für die Branche mit.

Andreas Linder ist ebenfalls eng mit Geldern und der Region verbunden. Sein Vater hat das Steuerberatungsbüro gegründet, in das er dann zusammen mit Stefan Hönning 2002 eingetreten ist. Beide sind heute Gesellschafter und Geschäftsführer. Im Januar 2023 soll sich dieser Kreis erweitern. Fabian Krippahl will mit seinen 29 Jahren in die Kanzlei einsteigen. Während seiner Schulzeit hat er ein Praktikum bei Linder-Hönning gemacht und so seinen Beruf gefunden. Anke Schirocki, Geschäftsführung von Agrobusiness Niederrhein, ist neugierig. „Was macht den Beruf des Steuerberaters interessant? Was hat Sie bewogen in diese Laufbahn einzusteigen?“, fragt sie Fabian Krippahl. „Ich fand Zahlen schon immer cool“, sagt Krippahl, „und in diesem Beruf komme ich mit vielen Menschen zusammen. Ich bin Berater und Unterstützer und kann bei Problemen helfen und damit die Kunden glücklicher machen“, fügt er lächelnd hinzu. Er ist auch immer daran interessiert Neues dazuzulernen. Deshalb hat er sich auch schon für eine der nächsten Veranstaltungen bei Agrobusiness Niederrhein angemeldet.