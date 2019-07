Brückenschlag zwischen Straelen und Geldern : Steuerberater schließen sich zusammen

Geldern/Straelen WBML aus Straelen und Monika Janssen aus Geldern gehen gemeinsamen Weg.

Der Zusammenschluss stärke die Kompetenz im Bereich Steuerberatung und wird einen noch intensiveren Fachaustausch ermöglichen, ist Klaus van der Moolen überzeugt. Auch die Mitarbeiterteams bleiben – 15 in Straelen und fünf in Geldern. „Durch unsere erfahrenen Mitarbeiter garantieren wir ganzheitlich eine professionelle Auftragsabwicklung“, sagt Monika Janssen. Als Spezialkenntnisse geben die Steuerberater Jahresabschlussprüfung, Sanierung und Restrukturierung an. Insgesamt könnten mehr Branchen durch Spezialisten aus einer Hand beraten werden. Dazu gehörten besonders Pflegeheime, soziale Einrichtungen, Baulöhne, Hotellerie, Agrobusiness und Windparks.

Frischen Wind in das Gesamtunternehmen bringt dabei der neue Kollege Bonifatius Lata. Er ist Master of Auditing, Finance and Taxation (M.A.), Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. 1984 in Kattowitz geboren ist er am Niederrhein in Grevenbroich groß geworden. Studiert hat er in Mönchengladbach und später in Münster/Osnabrück. Lata lebte und arbeitete in Köln, bis er nun den Weg ins Gelderland fand. Mittlerweile ist er nach Straelen gezogen.