Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Sternsinger ziehen in Geldern von Tür zu Tür

Die Sternsinger der Pfarrei St. Maria-Magdalena in Geldern ziehen am kommenden Wochenende, 6. und 7. Januar, wieder in allen acht Ortschaften von Tür zu Tür und bringen Gottes Segen zum neuen Jahr ins Haus. Die Aktion Dreikönigssingen unterstützt weltweit viele großartige Projekte, damit das Leben der Kinder weltweit besser werden kann. „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ – so lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. Die Kirchengemeinde bittet um eine tatkräftige Unterstützung, damit die Projekte in diesem Jahr wieder mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden können. Die Sammlung erfolgt in den Gelderner Ortschaften zu folgenden Terminen: