„Sternsinger-Geschwister“ in Straelen : Sternsinger in Straelen unterwegs

Straelen Die „Sternsinger-Geschwister“ Emilia (9) und Sophia (13) Heintze hatten sich am Samstagvormittag auf dem Platz vor dem Haupteingang des Marienhauses gestellt, um, auf der Gitarre begleitet von ihrer Mutter Ulrike zu singen.

Für die 60 Bewohner des Marien-Hauses in Straelen ist es in den vergangenen Jahren zu Jahresbeginn ein Highlight gewesen: Gemeinsam mit dem Pastor besuchen immer die Sternsinger das katholisch geprägte Seniorenheim der Caritas an der Marienstraße, gehen von Zimmer zu Zimmer, singen Lieder und verteilen das Segenszeichen „20*C+M+B“. Ein Besuch, der wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht beziehungsweise in anderer Form stattfinden musste.

Auch dem Pflegeheim Kursana Domizil in Straelen statteten die beiden Schwestern am Samstag einen Besuch ab, der ähnlich ablief. Die Einnahmen aus der Sternsingeraktion fließt in diesem Jahr an Kinder in der Ukraine. Weil ein Ausschwärmen der Kinder von Haus zu Haus in Straelen in diesem Jahr nicht möglich ist, können Spenden überwiesen werden. Weitere Informationen dazu gibt es auf kirche-straelen.info. Dort ist auch ein Video zu finden, das Sternsinger in den vergangenen Tagen aufgezeichnet haben. Die Segenszeichen liegen in der Kirche St. Peter und Paul aus.