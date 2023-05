Die Zukunft der heilpädagogischen Einrichtungen im Gelderland Fürsorge für Kinder stärken

Dabei werden derzeit überall mehr Kindertagesstättenplätze benötigt, und die vorhandenen Regeleinrichtungen sind sowohl räumlich wie auch personell häufig nicht auf die Aufnahme von Kindern mit besonders hohem Förderbedarf vorbereitet. Es sei daher zu befürchten, dass eine Versorgung von Kindern mit intensiven heilpädagogischen Betreuungsbedarfen in allgemeinen Regeleinrichtungen nicht in der gebotenen Notwendigkeit erfolgen kann. „Es braucht dringend eine Planungssicherheit, insbesondere zu notwendigen kleinen Gruppensettings, um jedes Kind mit erhöhtem Teilhabebedarf voll und wirksam einzubeziehen“, sagt von Salm-Hoogstraeten. „Als Träger ist uns besonders wichtig, dass wir für jedes Kind mit und ohne Behinderung den individuell bestmöglichen Platz vorhalten können, sei es in einer Kibiz-Gruppe, in einer additiven Einrichtung oder in einem geschützten kleinen Gruppensetting für Kinder mit erhöhten Teilhabebedarfen. Das entspricht auch dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern.“