Arbeit mit den Menschen vor Ort : Mit Enthusiasmus an die Doppelspitze

Mit Enthusiasmus an die Doppelspitze

Geldern/Kevelaer Der ehemalige Diözesangeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes in Münster ist neu am Niederrhein. Für seine neue Aufgabe bei der Caritas hat er sich einiges vorgenommen. Benachteiligten eine Stimme geben gehört dazu.

Ein neuer Wohnort, eine neue Aufgabe, Stephan von Salm-Hoogstraeten stellt sich der Herausforderung. Der 43-Jährige ist neues Vorstandsmitglied der Caritas Geldern-Kevelaer. Von Borken zieht es ihn an den Niederrhein, besser gesagt, nach Goch.

Der Niederrhein ist ihm nicht unbekannt. „Meine Oma hat an der Ampelkreuzung am Kreuzweg gewohnt“, zieht er die Verbindung. Schon als Kind hat er die zahlreichen Pilgergruppen auf dem Kreuzweg gesehen und gehört. Der gelernte Kaufmann für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft war zuletzt Diözesangeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes in Münster.