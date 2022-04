Landtagskandidaten der Freien Wähler bei Kreislandwirtin Bärbel Buschhaus : Politik sollte früher mit Landwirten sprechen

Rund zwei Stunden dauerte die Führung durch den Bauernhof der Familie Buschhaus. Foto: Philipps

Wankum Die Landtagskandidaten der Freien Wähler waren bei Kreislandwirtin Bärbel Buschhaus zu Gast. Der gut zweistündigen Betriebsbesichtigung in Wankum hatten sich weitere interessierte Bürger angeschlossen.

Die beiden Landtagskandidaten der Freien Wähler im Kreis Kleve, Stephan Flick und Lutz Kühnen, die Kreistagsabgeordnete der Vereinigten Wählergemeinschaften im Kreis Kleve, Patricia Gerlings-Hellmanns, sowie der Vereinsvorsitzende der Wankumer Wählergemeinschaft, Peter Philipps, waren der Einladung von Kreislandwirtin Bärbel Buschhaus gefolgt. Der gut zweistündigen Betriebsbesichtigung in Wankum hatten sich weitere interessierte Bürger angeschlossen.

Der Hof existiert bereits seit etwa 1750. Er wird derzeit von drei Generation betrieben, und alle bestreiten damit ihren Unterhalt. Um die landwirtschaftlichen Flächen im Kreis wird von vielen Akteuren geworben. Zum einen sind das die landwirtschaftlichen Betriebe, dann aber auch die Kiesindustrie, Ausweisung immer neuer Industriegebiete, Wohngebiete, der Straßenbau, Naturschutzflächen, sowie Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen. Dem immer wiederkehrenden Vorwurf an die Landwirte wegen zuviel in die Böden eingebrachter Gülle und der ganzjährigen Übernutzung der Ackerböden entgegneten Bärbel Buschhaus, ihr Mann Günter und Sohn Bastian sachlich. Man vermisse bei der Politik, dass, bevor Gesetze verabschiedet werden, man sich vorab mit den Fachleuten, nämlich den aktiven Landwirten, vor Ort an einen Tisch setze.

Von einem klassischen Gemischtbetrieb mit Schweinen und Kühen spezialisierte der Betrieb Buschhaus sich auf die reine Milchviehhaltung. Mittlerweile besteht die Herde aus 280 Kühen, die zusammen mit den Erstkalberindern fast täglich ein neues Kälbchen auf die Welt bringen. Die männlichen Tiere verlassen nach zwei Wochen den Hof und gehen in die Kälbermast, währenddessen alle weiblichen Tiere auf dem Hof bleiben, zunächst in Kleingruppen aufgezogen und nach einigen Monaten zusammen in die Kuhherde integriert werden.