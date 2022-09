Von Donnerstag bis Mittwoch wurde gefeiert : Stenden feiert seinen König Nico Butzen

Stenden Rund um König Nico Butzen mit seiner Königin Regina Dohmen sowie den Ministern Luis Bittermann mit seiner Hofdame Antonia Rögels und Minister Tim Gerritzen wurde gefeiert.

(RP) Von Donnerstag bis Mittwoch wurde in Stenden Schützefest gefeiert. Start war am Donnerstag mit der Offiziersprobe im Festzelt unter der Regentschaft von König Nico Butzen mit seiner Königin Regina Dohmen. Begleitet wurde er von seinen Ministern Luis Bittermann mit seiner Hofdame Antonia Rögels und Minister Tim Gerritzen. Am Freitag zogen die Schützen unter den Klängen des Stendener Trommlerkops durch den Ort um allen Offizieren und dem Hofstaat eine Maie zu setzen. Abends ging es dann zum Kölschen Abend ins Festzelt. Der große Schützentag war der Samstag mit Fahnenschwenken und großem Umzug. Nach der Parade ging es ins Festzelt zum Königsgalaball. König beim Kindervogelschießen wurde Lian Schmidt aus Nieukerk, Königin wurde Laura Engelhard/Duschicka aus Stenden. Mittwoch endeten die Schützenfesttage im Festzelt mit dem Dorfabend. Den Abschluss der schönen Schützenfesttage fand das Fest dann am Freitag beim Kirmesmännchenverbrennen.