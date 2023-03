Zweite Naturschutzprüfung läuft Steinkauz verzögert Kitabau in Kapellen

Als Ende Februar an der Straße „Am Steeg“ einige Sträucher und kleinere Bäume gefällt wurden, sah es so aus, als könnte die Stadt endlich losgehen. Doch der Neubau der katholischen Kita St. Georg in Kapellen lässt weiter auf sich warten. Geplant war, dass die Kita in diesem Jahr eröffnen sollte. Im Mai 2021 wurde der Bauantrag gestellt. „Eigentlich hatten wir gedacht, dass wir im Herbst starten können“, sagt Thomas Mutz von der Gelderner Baugesellschaft. Aber daraus wurde nichts.