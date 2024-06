Startschuss in der „Friedenseiche“ in Walbeck Steffis Kneipenquiz macht auch 2025 keine Pause

Zu den Haltestellen von Steffis Kneipenquiz in 2025 zählen Werne, Kalkar, Essen, Reichshof und viele mehr. Startschuss ist am 2. April in der Walbecker Gaststätte „Zur Friedenseiche“, Walbecker Straße 1. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass jeweils ab 17.30 Uhr. In diesem Jahr ist sie im Kreis Kleve noch am Mittwoch, 14. August, im Weezer Bürgerhaus und am Donnerstag, 10. Oktober, in der Dorfschule in Uedem-Keppeln zu erleben.