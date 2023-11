Raten, lachen, Blödsinn machen „Steffis Kneipenquiz“ kommt nach Geldern

Man nehme ein hochmotiviertes Veranstaltungsteam und ein paar knifflige Quizfragen, rühre jede Menge Bierdeckel und einen großen Sack voll Geselligkeit unter und mische ein gut gelauntes Publikum mit aktivierten Gehirnzellen dazu: So entsteht Steffis Kneipenquiz. Mit einer weiteren Ausgabe der Rate-Show klappert Steffi Neu die Kneipen, Biergärten und Säle in Nordrhein-Westfalen ab. „Wir haben in unserem sechsten Jahr schon einen Kult-Status erreicht. In Nullkommanix waren die meisten Karten weg“, freut sich Steffi.