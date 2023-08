Kirmes und Schützenfest ab 9. September Steffen Neubauer ist neuer Schützenkönig in Issum

Erster Programmpunkt am Sonntag war bereits gegen 14.30 Uhr das Preisschießen beider Bruderschaften. Dabei holten sich Corinna Rezucha den linken Fuß und Mandy Frosch den Kopf. Um den zeitlichen Gesamtablauf nicht zu gefährden, wurde das Preisschießen nach rund anderthalb Stunden beendet. Die Plaketten gingen an Cameron Verlinden und Fabienne Piron. Beim anschließenden Bürgerschießen konnten die Issumer Bürger ihr Können an der Armbrust unter Beweis stellen. Das Interesse war hoch und viele Bürger nutzen die Gelegenheit, zu schießen. Den ersten Platz belegte Heidi Janßen, den zweiten Monika van de Bruck, den dritten Andre Fischer, den vierten Rebecca Worschischek und den fünften Platz Claudia Beck. Auch die Jugendlichen und Kinder kamen nicht zu kurz. An der Laserschießanlage konnten auch sie ihre Treffsicherheit ausbauen und schon erste Schützenerfahrungen machen. Wer diese erste Erfahrung gerne vertiefen möchte, ist zum wöchentlich stattfindenden Schießtraining auf dem Schießstand, immer dienstags, an der Sporthalle am Vogt-von-Belle-Platz in Issum eingeladen. Ansprechpartner hierfür sind unter anderem die Schießwarte, welche gerne unter: st.katharina.issum@gmx.de kontaktiert werden können.