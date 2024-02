Kabarett-Premiere Stefan Verhasselt hielt Straelenern Spiegel vor

Wer in diesen Zeiten mal wieder herzlich über „sauberen“ Humor lachen wollte, war am Sonntag bei der Premiere von Stefan Verhasselts neuem Programm „Kabarett 6.0 – Mit euch ist es schöner“ in Straelen goldrichtig. Das Kompliment konnte man nur zurückgeben: Denn mit „ihm“ war es besonders schön. Über zwei Stunden bestritt er als Alleinunterhalter das Programm. Dabei reihte sich eine Anekdote an die nächste, sodass die Lachmuskulatur der Gäste im rappelvollen Forum der Schulaula nur selten zur Ruhe kam.