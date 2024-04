Besuch von der Bundespolitik „Wir schaffen was“

Fachkräftemangel und zu viel Bürokratie: Was Unternehmern unter den Nägeln brennt, das hörte sich Bundestagsabgeordneter Stefan Rouenhoff bei seinem Besuch in Issum an. Bei einem Rundgang präsentierten Alexander und Christina Schraven nicht nur das Familienunternehmen am Standort Am Schankweiler, sondern berichteten aus dem Praxisalltag.