Bundestagsabgeordneter zu Besuch am Niederrhein Rouenhoff informiert sich über Unterbringung von Flüchtlingen in Kerken

Der Bundestagsabgeordnete des Kreises Kleve, Stefan Rouenhoff (CDU), machte im Rahmen seiner Städte- und Gemeindebesuche in der Region Station in Kerken. Bürgermeister Dirk Möcking, Kämmerer Christof Müller und die Vertreter mehrerer Fraktionen im Gemeinderat gingen in der Diskussion mit dem Abgeordneten auf die immer schwieriger werdende Lage der Städte und Gemeinden bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten ein. In Kerken seien derzeit rund 400 Personen über das Gemeindegebiet verteilt untergebracht, noch aber habe man die Lage im Griff. Mit einer weiter steigenden Zahl von Geflüchteten werde dies jedoch komplizierter, so der Bürgermeister.