In Wachtendonk Politiker wünschen sich Lösung für das Gelände der ehemaligen Ölmühle

Beim weiteren Austausch im früheren Ratssaal des Wachtendonker Rathauses ging es unter anderemum den ab dem Schuljahr 2026 geltenden, bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter. Die Gemeinde Wachtendonk bereitet sich intensiv darauf vor, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um allen anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern einen Betreuungsplatz anbieten zu können. Rouenhoff zeigte im Gespräch Verständnis, dass der Rechtsanspruch die Kommunen angesichts drastisch gestiegener Baukosten und einer unzureichenden finanziellen Unterstützung durch den Bund vor neue Herausforderungen stelle. Der Bundestagsabgeordnete machte aber auch deutlich, dass in Zeiten des Fachkräftemangels eine Ganztagsbetreuung beiden Elternteilen die Chance eröffne, in Vollzeit berufstätig zu sein und Kindern mehr schulische Bildungsangebote eröffne. Allerdings brauche vor dem Hintergrund eines erheblichen Mangels an Betreuungskräften mehr Realismus und Pragmatismus in der Diskussion, so Rouenhoff. Weiteres Thema war die kontinuierlich steigende Zahl von Geflüchteten auch in Wachtendonk. Bürgermeister Hoene erklärte, dass die Migration trotz zahlreicher und zeitweise erdrückend scheinender Herausforderungen auch als Chance begriffen werden müsse. „Eine mögliche Antwort auf den demografischen Wandel in Deutschland ist die Zuwanderung. Sie kann dazu beitragen, dem Fach- und Arbeitskräftemangel in Deutschland zu mindern. Werden Migranten in Deutschland erfolgreich integriert, so stärkt dies nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch die kulturelle Vielfalt in unserem Land. Hierzu wollen wir in unserer Gemeinde einen Beitrag leisten. Für erfolgreiche Integration benötigen wir aber deutlich mehr Unterstützung von Bund und Land“, so Hoene.