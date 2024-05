Bundespolitik trifft auf Kommunalpolitik Rouenhoff zum Thema Integration in Issum

Durch die stetig wachsenden Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Bürger- und Wohngeld und wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen gerate auch der Issumer Haushalt unter größeren Druck, früher noch bestehende Handlungsspielräume würden dahinschmelzen, so Bürgermeister Brüx. Verstärkt werde diese Entwicklung durch eine weiter steigende Zahl an Geflüchteten und die daraus resultierenden Unterbringungs- und Integrationsbedarfe. „Wir mieten derzeit alles an, was wir können, um die Unterbringung von Geflüchteten zu ermöglichen. Wir mussten die Bezirksregierung bereits zum Ende des vergangenen Jahres um die vorübergehende Aussetzung der Zuweisungen bitten, weil auch bereits eine Turnhalle im Ort belegt war und wir schlichtweg keinen Platz mehr hatten“, so Brüx.