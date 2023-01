Ehemaliger Pastor aus Geldern Dördelmann wird Domkapitular

Von 2014 bis 2020 war er Dechant im Dekanat Ibbenbüren und seit 2019 ist er Pfarrer der neu errichteten Pfarrei St. Mauritius in Ibbenbüren, die aus den drei Pfarreien Heilig Kreuz, St. Franziskus und Ss. Mauritius-Maria Magdalena gebildet wurde. „Ich bleibe ganz normaler Pastor“, sagt Dördelmann im Gespräch mit der Redaktion. Aber natürlich sei die neue Aufgabe toll, auch mit der Aussicht dabeizusein, wenn ein neuer Bischof gewählt wird. Und: es sei schon ein bisschen eine Anerkennung, so eine Aufgabe zu bekommen. In Geldern bestehe immer noch zu einigen Leuten Kontakt. „Es war eine schöne Zeit“, sagt er über die vierzehneinhalb Jahre. Ähnlich wie in Geldern lebt er in einem Pfarrhaus mit seinem Kollegen Paul Hagemann, ein Kaplan sei mit eingezogen und oft wird die Gemeinschaft noch durch Praktikanten ergänzt. Ähnlich wie in Geldern haben er und sein Kollege auch schon eine Fusion hinter sich. Vor drei Jahren war die in Ibbenbüren. Da sei es gut, dass sie mit einer großen Truppe im Pfarrhaus sind, sagt Dördelmann. Aufgaben gebe es genug.