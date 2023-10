Sommershow in Geldern Status Quo rocken 2024 im Waldfreibad Walbeck

Status Quo rocken „all over the world“ und im nächsten Jahr auch in Walbeck. Die britischen Boogie-Legenden haben im Rahmen ihrer großen „Live 2024“-Tour eine Sommershow im Waldfreibad angekündigt. Die Musiker zählen zweifellos zu den Urgesteinen der Rockmusik – und arbeiten seit weit über einem halben Jahrhundert hart für ihren Erfolg. Millionen von Fans, abertausende Shows und Evergreens wie „Rockin’ All Over The World“, „Whatever You Want“ oder „In the Army Now“ haben ihren Status als absolute Kultband gefestigt.