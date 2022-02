1000 Euro Zuschuss sind möglich : Kerken will naturnahe Vorgärten fördern

Schottergärten wie dieser sollen in Kerken verschwinden. Foto: Daniela Buschkamp

Kerken Im Umweltausschuss geht es um den Vorschlag, die biologisch wertvolle Neugestaltung von insgesamt fünf Vorgärten jährlich mit 1000 Euro Zuschuss zu unterstützen.

Fördern statt verbieten – unter diesem Motto will die Gemeinde Kerken in Zukunft Beton- oder Schottervorgärten entgegenwirken. Im Umweltausschuss (Dienstag, 1. März, 18 Uhr, Adlersaal Nieukerk) geht es um die Beratung einer Vorgartensatzung in Verbindung mit einer Förderrichtlinie, durch die die Umsetzung der Entsiegelung der Flächen gefördert werden soll. Zurück geht das Ganze auf einen Antrag der CDU-Fraktion aus dem Januar des Vorjahres. Im März wurde die Verwaltung beauftragt, eine Förderrichtlinie zum Erhalt von bestehenden Vorgärten oder zum Rückbau geschotterter Vorgärten zu entwickeln.

In ihrer Vorlage zur Sitzung verweist die Verwaltung auf die Vorteile von Grünflächen: Versiegelte Flächen hätten einen großen Einfluss auf das Mikroklima der Gemeinde Kerken. Insbesondere die Entstehung von Hitzeinseln werde durch geschotterte oder gepflasterte Flächen maßgeblich gesteigert, was zu Hitzestress und einer erhöhten Schadstoffbelastung in der Luft führe. Pflanzenreiche Vorgärten würden dagegen an heißen Tagen für Verdunstung und klimatischen Ausgleich sorgen. „Die Entsiegelung und naturnahe Umgestaltung – beispielsweise von Vorgärten – hat nicht nur einen positiven Einfluss auf die menschliche Gesundheit, sondern bewirkt eine Reduzierung der Abwassermengen und damit des lokalen Überschwemmungsrisikos. Die Flächen erhalten einen ökologischen Mehrwert durch das Schaffen von Lebensraum und die Erhöhung der Biodiversität. Die Anzahl biologisch wertvoller Flächen wirkt sich zudem positiv auf die Wohnqualität aus und erhöht die Akzeptanz gegenüber Blühflächen innerhalb der Bürgerschaft“, heißt es weiter.