Herbstfest : Startklar für Nieukerks neues „Ferkelrennen“

Nieukerk Der Werbering hat sechs rosafarbene Bobbycars im Schweinchen-Design angeschafft. Es gab viel Lob fürs neue Konzept.

In den sozialen Netzwerken ist Harald Giese in den vergangenen Tagen gerne unterwegs gewesen. „Respekt“ und „Hochachtung“, las der Vorsitzende des Nieukerker Werberings dort. „Positiv mit Kritik umgegangen“ sei man, bescheinigten Schreiber aus Oberhausen, Monheim und Mönchengladbach. Es sei zu einer „kreativen Änderung“ gekommen. „Alle Kommentare waren positiv“, zieht Giese Bilanz, nachdem der Werbering nach der Intervention der Tierschutzorganisation PETA auf das traditionelle Ferkelrennen beim Oktoberfest verzichtet hatte. Nur aus dem Ort selber habe es vereinzelt Kritik gegeben, der Werbering sei eingeknickt.

Die Rennautos für den 13. Oktober sind also startklar. Jetzt werden die Fahrer gesucht. Und die Verantwortlichen des Werberings sind sich sicher, dass es genug Teilnehmer für das Spektakel auf vier kleinen Rädern gibt. So groß wie im vergangenen Jahr, als sich 32 meldeten und auf die Ferkel setzten, sollte das Feld sicherlich wieder werden. Wie bisher dürfen Jugendgruppen aus der Gemeinde Kerken mitmachen. Jede teilnehmende Mannschaft bekommt 25 Euro Startgeld. Im K.O.-System werden dann die Duelle auf der rund 30 Meter langen Strecke gefahren. Die Verlierer des Halbfinales machen den dritten Preis unter sich aus, die Gewinner treffen im Finale aufeinander, wenn es um Rang eins und zwei geht. Um 13.30 Uhr geht es auf der Rennstrecke, die so aufgebaut ist wie in den Vorjahren, los. Gegen 15 Uhr dürfte der Sieger gefunden sein, der dann auf der Bühne an der Krefelder Straße geehrt wird.