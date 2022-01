Rekord auch im Gelderland : Babyboom im Kreis Kleve: Fast 3000 Kinder kamen zur Welt

Die Klinik in Geldern ist bei den Eltern in der Umgebung beliebt. Foto: Momsen/THOMAS MOMSEN

Gelderland Die Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als fünf Prozent. Auch im Gelderner Krankenhaus gab es einen Rekord. Wie die Statistiker arbeiten.

Die vorliegenden Daten stammen aus einer Schätzung, die vom Statistischen Landesamt Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) entwickelt und durchgeführt wurde. Die Behörde fragt für ihre Zahlen die Kommune ab. Maßgeblich ist jeweils bei einem Baby der Wohnort der Mutter. Ansonsten würde die Zahl der Geburten im Kreis Kleve um etwa 500 Kinder niedriger liegen. Denn viele Mütter aus dem Kreis bringen ihre Babys in umliegenden Krankenhäusern zur Welt. Ebenso werden in Geldern Kinder geboren, deren Mütter nicht aus dem Kreis Kleve kommen. Dadurch, dass bei der Statistik dann der Wohnort der Mutter gilt, könne man die Daten den Kreisen zuordnen, heißt es bei IT.NRW.

Fest steht, dass es im St.-Clemens-Hospital in Geldern im vergangenen Jahr einen echten Babyboom gegeben hat. 1205 Kinder kamen in dem Krankenhaus zur Welt, so viele wie noch nie. 2020 davor hatte die Zahl bei 1070 gelegen. Die Jungen waren mit 618 gegenüber den Mädchen (587) klar in der Überzahl. Es gab 28 Zwillinge, interessanterweise gab es sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen jeweils 14 Zwillinge. Die meisten Geburten gab es im August (113), die wenigsten mit 83 im November.