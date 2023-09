Gesamtschule in Geldern wird erweitert Startschuss für Oberstufengebäude der Gesamtschule

Im nächsten Jahr wird die Gesamtschule in Geldern zum ersten Mal eine Oberstufe bilden. Aktuell sind die zehnten Klassen in Containern untergebracht. Nicht weit davon entfernt soll in den kommenden Jahren ein neues Oberstufengebäude entstehen. Es ist der Schlusspunkt einer längeren Reihe von Anbauten für das frühere Realschulgebäude, um die Gesamtschule für alle Jahrgänge nutzbar zu machen