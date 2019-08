Voortmann in Issum : Start für sechs Auszubildende bei Voortmann

Voortmann in Issum

Issum Start für die neuen Auszubildenden in Mechatronik, Groß- und Außenhandel und Lagerlogistik im Hause Voortmann: Sechs neue Auszubildende hatten ihren ersten Tag und wurden von ihren routinierten Vorgänger durch das Unternehmen geführt.

Um den Einstieg und das Kennenlernen zu erleichtern fand noch ein Azubi-Tag mit allen Auszubildenden und den Ausbildern statt. Was dort genau passierte, bleibt Firmengeheimnis. „Wir freuen uns sehr, mit nun elf Auszubildenden unserem strategischen Ziel einer Ausbildungsquote von zehn Prozent wieder einen Schritt näher gekommen zu sein“, erklärt Geschäftsführer Christian Loy. „Auch für 2020 werden wir wieder Mechatroniker, Groß- und Außenhandelskaufleute sowie Fachlageristen suchen.” Wer Interesse hat, Voortmann kennenzulernen, kann dies während eines Praktikums oder auf der Ausbildungsmesse in Straelen am 5. Oktober tun.