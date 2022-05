Musik in Kevelaer : Kevelaers Basilika als Klangraum für ein Cello

Statt der Orgel erklingt am 3. Juni ein Cello in der Marienbasilika. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Kevelaer Die Seifert-Orgel in der Wallfahrtskirche wird restauriert und ist nur eingeschränkt spielbar. Doch eine neue Musikreihe soll für besondere Hörerlebnisse sorgen.

Immer schon galt: Die Basilika und die Musik gehören zusammen. Das gilt mit Blick auf die Chorarbeit in und um St. Marien und auch für die Orgelmusik an der großen Seifert-Orgel der Wallfahrtskirche. In den kommenden Jahren wird diese Orgel jedoch sehr eingeschränkt sein, da eine ausführliche Restaurierung vorgenommen wird. Dies, aber auch Überlegungen in der Pandemie-Zeit haben Basilikaorganist Elmar Lehnen, Chordirektor Romano Giefer und Pastoralreferent Bastian Rütten zum Anlass genommen, den Raum der Basilika neu und anders mit Klang zu füllen. Herausgekommen ist das Format „Klang(T)raum Basilika“.

„In der Tat: der einmalige Raum mit seiner Akustik lädt dazu ein, auch einmal andere Klänge in ihm zu erfahren“, so Rütten. So steht nun durch das Kirchenjahr hindurch immer wieder ein Charakterinstrument solistisch im Mittelpunkt einer etwa 40-minütigen Abendmusik. „Wir werden uns wundern“, so der Theologe, „wie ein solches Instrument mit dem Raum zu einer Einheit wird.“ Entlang des Kirchenjahres werden an vier Freitagen um 20 Uhr besondere Stimmungen und Erfahrungen in Kevelaers Basilika möglich.

Den Auftakt gestaltet am 3. Juni um 20 Uhr der Cellist Ole Hansen. Er stellt die Suite für Violoncello solo Nr. 2 in d-moll BWV 1008 von Johann Sebastian Bach in den Mittelpunkt des Abends. „Gerade das Cello verkörpert durch seinen Klang eine Leidenschaft. Und diese hat dann immer auch Begeisterung zur Folge“, so Rütten. Aus diesem Grund findet der musikalische Abendimpuls auch ganz bewusst vor Pfingsten statt, an dem die Kirche den Geist Gottes feiert. Weitere Abende finden zum Thema der Verklärung des Herrn statt (Aufsteig & Abstieg / Flöte: Annette Giefer / 12. August), an Erntedank (Dank & Fülle / Klarinette: Gerlinde Kraft / 21. Oktober) und an Christkönig an der Schwelle zum Advent (Königlich und Glanzvoll / Harfe: Susana Feige / 25. November).