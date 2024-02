Stadt bietet Beratungsgespräche an Starkregen: Gefahrenanalyse für Geldern und Veert

(RP) Die schlimmen Bilder aus dem Ahrtal von der Flutkatastrophe 2021 sind vermutlich noch jedem präsent – Bilder von zerstörten Häusern, vom braunen Schlamm und vielen Menschen in Not. Experten und Wissenschaftler sind sich einig: Aufgrund des Klimawandels werden Starkregenereignisse in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen. Die Schäden und Gefahren, die dadurch entstehen, sind enorm. Deshalb hat sich die Stadt Geldern schon vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, sogenannte Starkregenkarten für alle Ortschaften sowie die Gelderner Innenstadt anfertigen zu lassen, um so die möglichen Schadenspotenziale bestimmen zu können.