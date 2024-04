Das müssen die Bürger jetzt wissen So arbeiten die Standesämter Issum und Rheurdt zusammen

Rheurdter nach Issum Das Standesamt Rheurdt befindet sich rein faktisch jetzt in den Issumer Räumlichkeiten, Herrlichkeit 7-9, Zimmer 103. Das bedeutet, dass für die Beurkundung von Sterbefällen, Geburten, Anmeldung der Eheschließung, Anträge auf Nachbeurkundung von Personenstandsregistern, Namenserklärungen und die Ausstellung der Personenstandsurkunden Rheurdter Bürger ab sofort sich an das Issumer Standesamt werden müssen. Vieles wird sicherlich telefonisch oder online oder per Mail zu klären sein. Für einige Erledigungen werden die Bürger nach vorheriger Terminabsprache persönlich bei der Verwaltung in Issum vorsprechen müssen. Eine separate Sprechstunde in der Gemeinde Rheurdt ist nicht vorgesehen.