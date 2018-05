Geldern: Stammtisch für Singles über 60 immer am Mittwoch

Geldern Wer über 60 ist und alleine, hat wohl noch nie etwas vom Ü-60-Singles-Stammtisch in Geldern gehört. Dort treffen sich mobile Leute über 60 jeden Mittwoch um 19 Uhr in den "Lindenstuben", Stauffenbergstraße 37, Geldern, um gemeinsame Freizeitaktivitäten zu planen.

Die Aktivitäten reichen von Kegeln, Bowlen, Radtouren, Spaziergänge mit Kaffee trinken, Tanzveranstaltungen oder gemeinsames Frühstück, Tagestouren, Musicalbesuche oder Besuche von Weinfesten. Angeboten wird eigentlich alles, was man möchte, notfalls muss man es selber anbieten und organisieren und findet bestimmt Interessenten die mitmachen möchten. Ziel des Stammtisches ist zwar in erster Linie die gemeinsame Freizeitaktivität unter Gleichgesinnten, aber dass es dabei nicht bleiben muss, beweisen die fast 20 Pärchen, die sich hier in den 18 Monaten seit der Gründung gefunden haben. Gleichzeitig ist das aber auch der Grund, warum der Ü-60-Singles-Stammtisch jetzt auf diesem Weg wieder neue Teilnehmer sucht.

Wenn man seine große Liebe oder seinen Traumpartner gefunden hat, muss man nach den Stammtischregeln nämlich ausscheiden. Wer also alleinstehend ist und keine Lust hat, seine Freizeit alleine zu verbringen, der sollte sich so schnell wie möglich einmal unverbindlich beim Ü-60-Stammtisch sehen lassen. Zur gleichen Zeit am gleichen Ort findet aber auch der Ü-40-Stammtisch statt, also im Zweifelsfall einfach mal ein Türchen weiter gehen.