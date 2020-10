Stadt Geldern führt Arbeiten durch : Frischzellenkur für Gelderns Spielplätze

Wieder ein Schmuckstück: der Spielplatz am Buykerweg in Hartefeld. Foto: Norbert Prümen

Geldern An verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet führt die städtische Gärtnerei zurzeit Arbeiten aus, um sie zu modernisieren. An einigen Stellen hat sich in den vergangenen Tagen bereits etwas getan. Eine Übersicht.

Viele Spielgeräte im Stadtgebiet sind nicht mehr sicher und müssen deshalb ausgebessert oder erneuert werden, teilt die Stadt Geldern mit. Einige Arbeiten sind bereits abgeschlossen.

Spielplatz „Cowboystadt“ auf der Hartefelder Bürgerwiese Abgeschlossen sind die Reparaturarbeiten auf dem Spielplatz Cowboyspielplatz. Bei der Hauptuntersuchung der Kinderspielplätze im Frühjahr dieses Jahres wurde festgestellt, dass weite Teile der Holzkutsche reparaturbedürftig sind.

Die gute Ausstattung der Gelderner Spielplätze liegt ihm am Herzen: Michael Panis von der Grünflächenabteilung des Tiefbauamtes repariert die Holzkutsche in der „Cowboystadt“ am Rande der Hartefelder Bürgerwiese. Foto: Stadt Geldern

Deshalb durften Kinder aus Sicherheitsgründen das gesamte Spielgerät nicht benutzen. „Der restliche Teil des Spielplatzes sowie die Bürgerwiese konnten genutzt werden“, sagt Michael Panis von der Grünflächenabteilung.

Spielplatz „Indianerland“ am Kokerweg in Walbeck Nach den Feststellungen bei der Hauptuntersuchung im Frühjahr wurde in den vergangenen Tagen bereits das Holz-Indianerzelt demontiert. Das Zelt war nicht mehr verkehrssicher, „eine Reparatur wäre unwirtschaftlich gewesen“, sagt Panis. Das Zelt wird im Herbst durch ein Spielhaus ersetzt. „Der Kletter- und Spielturm wurde zudem mit einem neuen Boden und neuen Unterzügen aus Holz versehen, da diese rott waren“, sagt Panis.

Spielplatz an der Egmondstraße Am Spielplatz an der Egmondstraße musste nach den Ergebnissen der Hauptuntersuchung die nur noch rudimentär vorhandene Spiel- und Kletterkombination aufgrund der Verkehrsunsicherheit entfernt werden. Ebenso die kleine Spielhütte. Voraussichtlich im Herbst sollen eine neue Kletter- und Spielkombination sowie eine neue Hütte montiert werden und für Ersatz sorgen.

An der Egmondstraße sollen eine neue Kletter- und Spielkombination sowie eine neue Hütte aufgebaut werden. Foto: Satdt Geldern/Adrian Terhorst

Spielplatz Am Eiland Auch dort musste die kleine Spielhütte demontiert werden. Hier sorgt die Stadt noch im Herbst für Ersatz.

Spielplatz an der Jupp-Sieben-Straße In Kapellen wurde der Fallschutz unter den Schaukeln und der Wippe erneuert.

Spielplatz an der Kolpingstraße Ideen von Anwohnern, Eltern und vor allem Kindern waren gefragt, als gestern auf dem Gelände des Spielplatzes im Barbaraviertel zu einem zweistündigen Workshop eingeladen wurde. Gemeinsam mit allen Beteiligten möchte die Stadt Geldern Anregungen dafür sammeln, wie der Spielplatz künftig gestaltet werden soll. „Das Verfahren, alle Interessierten einzuladen und schon früh in die Planung einzubinden, hat sich auch bei anderen Spielplätzen bewährt. Wir möchten die Ideen der Bürger deshalb bereits in der Planungsphase nutzen“, erklärt Monika Gottschlich vom Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Geldern. Gleichzeitig sollte den Anwesenden ein erster Entwurf präsentiert werden, bei dem sich auch Gelderns Seniorenbeirat mit eigenen Ideen einbringen wollte. Am Mittwoch betonte man in seiner Sitzung, dass man es für wichtig halte, bei der Neugestaltung auch die Interessen der zahlreichen Senioren des Barbaraviertels zu berücksichtigen und plädierte für einen Mehrgenerationenplatz.

Spielplatz am Quartiersplatz Am Platz an der Mecklenburger Straße entfernte die Stadt Geldern nach Feststellungen der Hauptuntersuchung den in die Jahre gekommenen Spielturm. Auch hier soll das neue Gerät noch in diesem Jahr montiert werden.

Für alle Spielplätze gilt: Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Stadt Geldern darüber informieren.

(RP)