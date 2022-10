Stadtwerke unterstützen Ehrenamt in Geldern : „Reparier-Bar“ hat ein neues Prüfgerät

Stadtwerke unterstützen Ehrenamt in Geldern

(RP) Über besondere Unterstützung freut sich die „Reparier-Bar“ Geldern. Die Stadtwerke sponserten dem neu gegründeten Verein ein dringend benötigtes Prüfgerät im Wert von fast 900 Euro. Das Gerät wurde beim „Heim Art“-Markt von Stadtwerke-Geschäftsführerin Jennifer Strücker am Stand des Vereins offiziell überreicht. „Wir freuen uns, mit dem dringend benötigten Messgerät die wertvolle Arbeit der ,Reparier-Bar‘ unterstützen zu können“, sagte Strücker bei der Übergabe an den Vereinsvorsitzenden Jürgen Schmitz. „Gerade in den aktuellen Zeiten ist das Engagement der ehrenamtlichen Helfer getreu dem Motto ‚wiederverwenden statt verschwenden‘ besonders hervorzuheben. Ein toller Zugewinn für Geldern für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz“, ergänzte sie. Schmitz bedankte sich im Namen des Vereins: „Das Prüfgerät wird für unsere Arbeit dringend benötigt. Mit diesem können die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen nunmehr jederzeit durch geschultes Fachpersonal von der Initiative selbst durchgeführt werden.“