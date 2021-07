SWK-Angebot in Straelen und Wachtendonk : Strom von heimischen Windrädern nutzen

SWK-Angebot in Straelen und Wachtendonk

Die Windenergieanlage in Wachtendonk. Foto: SWK

Straelen/Wachtendonk Stadtwerke Krefeld präsentieren das neue Produkt „Heimatstrom“. Dabei wird die regionale Energie im Umkreis von gerade einmal 50 Kilometern erzeugt.

Die Stadtwerke Krefeld (SWK) setzen seit Jahren auf erneuerbare Energien. Unter anderem wurden Wind­energieanlagen (WEA) in Straelen und Wachtendonk gebaut. Dieser Linie folgt das Unternehmen auch mit seinem neuen Produkt „Mein SWK-Heimatstrom“. Hierfür soll die Energie aus Windparks im Umkreis von maximal 50 Kilometer um Krefeld kommen, zum Start aus der WEA Wachtendonk.

Angeboten wird die Neuerung außer in Krefeld auch in Straelen und Wachtendonk mit einer Laufzeit von zwölf oder 24 Monaten. Damit sollen regionale Klimaschutz- und Energieeffizienz-Projekt gefördert werden. Es handle sich um 100 Prozent regionalen Ökostrom, verspricht das Unternehmen. Ein Teil des Verkaufspreises fließe in einen Ökofonds. Gefördert werden können zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf Dächern von Schulen oder Kirchengebäuden oder eine moderne Brennstoffzellenheizung. Der Förderrahmen betrage bis zu 30 Prozent der Gesamtkosten, maximal jedoch 3000 Euro.