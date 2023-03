Die Energiewende in Geldern „begreifen“ Solarkollektoren für warmen Kakao

Klimawandel, Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit – nicht erst vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse und Entwicklungen bewegen diese Themen unsere Gesellschaft; allen voran die junge Generation. Um das Interesse von Schülerinnen und Schülern an nachhaltiger Energiegewinnung weiter zu stärken und „erlebbar“ zu machen, führen die Stadtwerke Geldern in Zusammenarbeit mit dem Verein Deutsche Umwelt-Aktion zurzeit den Aktionstag „Strom und Wärme aus der Sonne“ an Gelderner Grundschulen durch.