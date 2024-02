Stadtwerke Geldern Wasseranschluss wird für viele Kunden teurer

Prozentual am stärksten merken werden es Bewohner von Einfamilienhäusern. Die haben in der Regel nur eine Wohneinheit mit einem Wasseranschluss und der wird bei den Stadtwerken Geldern im neuen Jahr deutlich teurer. Statt bislang 72 Euro jährlich werden nun 130 Euro fällig. Sieben Prozent Mehrwertsteuer kommen hier wie bei allen Zahlen in diesem Artikel noch obendrauf, aber um die Werte glatt zu halten, werden die Nettokosten verglichen.