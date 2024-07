Neuer Tiefkühlschrank für Kinder- und Jugendtreff Stadtwerke Geldern sorgen für eiskalte Erfrischung

Die Stadtwerke Geldern haben dem Kinder- und Jugendtreff im Barbaragebiet zur Sommersaison einen neuen Gefrierschrank spendiert. Dieser wurde dringend benötigt, denn das alte Gerät war nicht nur in die Jahre gekommen und ein „Stromfresser“, sondern drohte auch in Kürze kaputt zu gehen. Der neue Tiefkühlschrank mit guter Energieeffizienz wurde von Stadtwerke-Geschäftsführerin Jennifer Strücker an Einrichtungsleiterin Christiane Weggen übergeben.