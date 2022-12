Stadtwerke erhöhen 2023 die Preise So teuer werden Strom und Gas in Geldern

25.000 Briefe haben die Stadtwerke Geldern in den vergangenen Wochen und Tagen verschickt. Nun wissen die Kunden, was im neuen Jahr in Sachen Strom und Gas an Kosten auf sie zukommt. Wobei die Gaspreisbremse noch nicht berücksichtigt ist, da sie noch nicht endgültig beschlossen ist und den Stadtwerken auch noch die Detailinformationen fehlen. Es dürfte am Ende trotzdem etwas günstiger werden als der erste Blick auf die neuen Preise sagt. Im Tarif Gelder-Gas Haushalt und Gewerbe werden ab 1. Januar 2023 ein Brutto-Grundpreis pro Jahr von 171,20 Euro und ein Arbeitspreis von 15,19 Cent/kWh fällig. Zu Jahresbeginn 2022 waren das im vergleichbaren Tarif „Heizen und mehr“ 121,38 Euro im Grundpreis pro Jahr und 8,93 Cent pro KWh.