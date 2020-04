Maskenpflicht und keine Barzahlung : Stadtwerke Geldern öffnen Kundencenter

Die Sicherheitsmaßnahmen wegen Corona werden ab Montag gelockert. Besucher sind wieder willkommen. Es wurden aber zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden zu schützen.

Am kommenden Montag, 4. Mai, öffnen die Stadtwerke Geldern wieder ihr Kundencenter. Wie seit Anfang der Woche in vielen Bereichen des öffentlichen Raumes üblich, gilt auch beim Betreten des Kundencenters eine Maskenpflicht. Damit die zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern geltenden Abstandsregelungen gewahrt werden können, werden maximal zwei Kunden gleichzeitig im Kundencenter beraten. Es werden vorerst keine Bargeldzahlungen angenommen, die Zahlung mit EC-Karte bleibt aber möglich.

„Wir freuen uns, nach sieben Wochen telefonischer Beratung unserer Kunden aus dem Home-Office, nun auch wieder persönlich für die Gelderner da sein zu können“ sagt Stadtwerke-Geschäftsführerin Jennifer Strücker. Das Kundencenter am Markt 25 wird zu den bekannten Geschäftszeiten (Montag – Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12.30h) geöffnet sein. Es wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden zu schützen. Neben der Reduzierung auf zwei Arbeitsplätze zur Gewährleistung der notwendigen Sicherheitsabstände und einer Maskenpflicht sind dies ein Desinfektionsspender am Eingang des Kundencenters sowie Plexiglas-Scheiben an den Tischen der Kundenberaterinnen. Die Stadtwerke bitten um Verständnis, dass es durch die Umsetzung der neuen Hygiene- und Abstandsregelungen ggf. zu Wartezeiten für die Kunden kommen kann. „Wir bitten unsere Kunden, unter Einhaltung des 1,50- Meter-Mindestabstands draußen zu warten, bis ein Beraterplatz frei wird.“, ergänzt Strücker.