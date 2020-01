Interview Jennifer Strücker : Stadtwerke gehen neue Wege

Jennifer Strücker, Geschäftsführerin der Stadtwerke Geldern, im neu gestalten Kundenzentrum. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Die Geschäftsführerin der Stadtwerke im Gespräch mit unserer Redaktion. Wärmeversorgung für die Gesamtschule oder das Neubaugebiet Lüßfeld wird geprüft. Parkplätze am Krankenhaus werden im Mai übergeben.

Wie fällt aus Sicht der Stadtwerke Geldern der Rückblick auf 2019 aus?

Jennifer Strücker Es war ein durchaus erfolgreiches Jahr. Wir haben unsere wirtschaftlichen Ziele erreicht. Und wir haben viele große Projekte zum Abschluss gebracht, an denen wir teilweise schon mehrere Jahre gearbeitet hatten.

Info Die Geschichte der Stadtwerke Geldern 1861 wird in Geldern das erste private Gaswerk gegründet, das 1897 an die Stadt verkauft wird. 1898 eröffnet das erste Gelderner Wasserwerk. 1911 die Stromversorgung Gelderns durch das RWE beginnt. 1961 wird das Wasserwerk in Hartefeld in Betrieb genommen. 1981 Umgründung in eine GmbH. 1986 die Stadtwerke beziehen das Verwaltungsgebäude am Markt 25.

Das wäre zum Beispiel?

Strücker Wir haben einen großen Trinkwasserbehälter am Wasserwerk neu gebaut und nehmen ihn jetzt in Betrieb. Mit dem Einzug in den Neubau an der Siemensstraße ist der technische Bereich endlich an einem gemeinsamen Standort. Damit ist das Team weiter zusammengewachsen. Und wir haben unser Kundencenter umgebaut. Zudem haben wir auch für die Digitalisierung unserer Prozesse ein wichtiges Projekt abgeschlossen.

Das müssen Sie uns näher erläutern.

Strücker Die Arbeitsvorbereitung läuft jetzt über die Tablets oder Handys der Kollegen. Nehmen wir eine Zählerablesung oder einen –austausch. Der Monteur kann jetzt direkt von zuhause starten und muss nicht mehr vorher zu unserem Betriebsgebäude fahren, um sich seine Aufträge abzuholen. Die Kommunikation mit dem Kunden ist nun einfacher und wir können einen genauen Termin abstimmen. Früher gab es nur per Brief den Hinweis, dass wir vorbeikommen werden. Das ist eine deutliche Verbesserung der Kundenfreundlichkeit und zugleich unserer internen Prozesse. Hört sich vielleicht einfach an, aber da wir das System auch mitentwickelt haben, war das zunächst eine große Herausforderung.

Mit dem Beginn des Jahres sind wir auch in ein neues Jahrzehnt gestartet. Blicken wir also perspektivisch in die Zukunft. Wohin geht die Reise für die Stadtwerke?

Strücker Nach wie vor bleiben das Wichtigste unsere Kunden in Geldern. Dass sie zufrieden sind, ist der Kern unserer Arbeit. Gut 80 Prozent der Kunden in der Stadt setzen auf uns. Neben der Versorgung mit Strom, Gas und Wasser ist das Thema Energiewende von besonderer Bedeutung. Wir müssen unsere Kunden beraten und ihren Lösungen anbieten. Elektromobilität bleibt ein großes Thema. Wir werden in diesem Jahr auch in den Gelderner Ortschaften öffentliche Ladestationen bauen. Wichtig ist aber, die Fahrzeuge, da wo sie am längsten stehen, also zuhause oder beim Arbeitgeber, auch aufladen zu können. Da helfen wir, etwa bei Förderanträgen und bieten einen preiswerten Tarif an.

Sehen Sie auch neue Geschäftsfelder für die Stadtwerke?

Strücker Sicher. Etwa den Wärmeausbau. Wir untersuchen gerade mit der Stadt Geldern, wie wir als Pilotprojekt die Gesamtschule über eine neue effiziente Wärmezentrale versorgen können. Contracting ist da das Stichwort. Auch für das geplante Neubaugebiet Lüßfeld in Veert prüfen wir, ob wir mit den Immobilienexperten der Volksbank ein Nahwärmekonzept für diesen Bereich entwickeln. Das wäre für uns ein komplett neues Geschäftsfeld.

Ist die eigene Stromerzeugung ein Thema?

Strücker Wenn, dann nur im Bereich der erneuerbaren Energien. Auf städtischen Liegenschaften betreiben wir bereits Photovoltaik-Anlagen. Leider gibt es da nicht so viel weiteres Potenzial, wie man denken mag. Nicht jedes Dach kommt aus verschiedenen Gründen infrage.

Warum?

Strücker Das fängt mit der Statik an. Auch die zu erwartende Lebensdauer des Daches muss untersucht werden, die Anlage muss ja längere Zeit laufen. Und natürlich muss man auch auf das Gebäude selbst schauen. Wie lange wird es, sagen wir mal als Schule, noch genutzt werden, steht vielleicht ein Umbau an?

Zurück zur Stromerzeugung. Wie ist es mit eigenen Windrädern?

Strücker Das ist im Moment ein schwieriges Thema. Wir brauchen Planungssicherheit. Es muss jetzt erst einmal vom Bund grundsätzlich geklärt werden, wie die Abstandsregelung zu Wohnbebauungen ist oder wie der Umgang mit Anlagen im Wald und in Wasserschutzgebieten verbindlich geregelt wird. Erst dann kann es eine vernünftige Flächenplanung geben. Wie behalten das natürlich genau im Auge. Ansonsten sind wir über Kooperationen mit anderen Stadtwerken schon seit Längerem an Windparks beteiligt.

Ein neues Geschäftsfeld ist auch das Thema Parkraumbewirtschaftung. Am Krankenhaus steht auf dem Bauschild, dass die Parkplätze im Herbst 2019 in Betrieb genommen werden. Wie schaut es da nun aus?

Strücker Man muss die Baustellen am Krankenhaus als „Gesamtkunstwerk“ sehen - vom Ausbau der Königsberger Straße mit dem Lärmschutzwall über den Kreisverkehr bis zum Bau des neuen Bettenhauses. Das alles musste hintereinander orchestriert werden, um den Verkehr aufrecht halten zu können. Für mich ist das alles eine Meisterleistung der Planer. Dadurch sind aber Details unserer Baustelle, die die Vernetzung der Bereiche für das Parkleitsystem betreffen, zeitlich nach hinten gerückt. Das ist aber auch nicht dramatisch, weil wir ja bereits im vergangenen Mai die neuen Parkplätze zur Verfügung stellen konnten und so früher als versprochen der Parkdruck genommen werden konnte. Im April wird der neue Parkplatz dann offiziell in Betrieb genommen.

Werden Sie den bei weiteren Parkplätzen als Dienstleister auftreten?

Strücker Die Parkraumbewirtschaftung ist Teil unseres Geschäftszwecks. Wo gewünscht, werden wir die Stadt unterstützen. Derzeit sehe ich aber kein konkretes Projekt.

Nach den trockenen und warmen Sommern und angesichts der Klimadebatte: Wie sicher ist unsere Wasserversorgung in Geldern?

Strücker Wir müssen uns keine Sorgen machen. Nach den beiden sehr warmen Sommern haben sich die Pegelstände in unseren Brunnen in Hartefeld wieder weitestgehend erholt. Herbst und Winter waren ja sehr feucht. Aber wir haben das Thema als Risiko erkannt und in unserem Risikomanagementsystem berücksichtigt. Die Pegelstände werden engmaschig kontrolliert. Und es ist natürlich auch unsere Aufgabe zu überlegen, wie wir auf unser Klima Einfluss nehmen können.

Und was tun Sie als Stadtwerke bisher?

Strücker Wir als Stadtwerke Geldern nutzen ausschließlich Grünstrom, so wie auch unser großer Kunde, die Stadt Geldern. Das gilt auch für unsere Ladesäulen.

Für uns als Kunden ist der Blick auf die Preisentwicklung natürlich immer besonders wichtig. Was kommt auf uns zu?

Strücker Zum Jahreswechsel mussten wir unsere Preise für Strom erhöhen. Die Beschaffungspreise, bei denen wir bis zu drei Jahre im Voraus kaufen, waren extrem gestiegen. Dazu kommen steigende Kosten für CO 2 -Zertiftikate. Das war ein flächendeckender Trend. Erfreulich war, dass wir beim Erdgas die Preise halten konnten. Derzeit gibt es ein großes Angebot bei milden Temperarturen, sodass ich kurzfristig auch keine Preissteigerungen kommen sehe. Aber eine langfristige Prognose wäre natürlich höchst spekulativ, sozusagen ein Blick in die Glaskugel.

Die Stadtwerke werben mit dem Slogan „einfach da!“. Wird das auch für die nächsten Jahre gelten, nicht nur als Versorgungsunternehmen, sondern auch als wichtiger Sponsor und Arbeitgeber in der Stadt?