Spendenaktion der Stadtwerke Geldern : Kinder malen für den Frieden

Ella, Emily und Clara zeigen stolz ihre „Friedensbilder“. Foto: Stadtwerke Foto: Stadtwerke Geldern

Geldern Fast 1500 Bilder wurden eingereicht. Die Stadtwerke haben die Spendensumme auf 3000 Euro aufgerundet. Die Kinderbilder werden am verkaufsoffenen Sonntag ausgestellt.

Im März starteten die Stadtwerke Geldern eine Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine. Kindergärten und Grundschulen waren aufgerufen, „Friedensbilder“ zu gestalten. Für jedes Bild stellten die Stadtwerke die Spende von einem Euro an das Deutsche Medikamentenhilfswerk Action Medeor in Aussicht. Nun hat der Versorger die Aktion ausgewertet und ist beeindruckt: 1467 Bilder wurden eingereicht. Zusätzliche Spenden aus dem Kreis der Mitarbeitenden runden die Aktion ab. Ende April werden die Bilder in der Innenstadt ausgehängt.

„Wir sind tief berührt, wie viel Mühe sich die Kinder mit den Bildern gemacht haben“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführerin Jennifer Strücker. „Oft lassen sich die Gedanken und Gefühle der Kleinen zwischen den Pinselstrichen erkennen, da mussten wir beim Durchsehen schon das ein oder andere Mal tief schlucken“. Man habe zwar seitens der Einrichtungen auf rege Teilnahme gehofft, sei nun von der großen Menge an Bildern dennoch sehr beeindruckt. „1467 Bilder, das sind 1467 Euro für die wertvolle Arbeit der Action Medeor“ freut sich Strücker.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke wollten einen Beitrag zu der Aktion leisten. Durch die Personalabteilung wurde kurzerhand die Möglichkeit einer „Payroll“-Spende geschaffen: Hierbei konnten die Mitarbeitenden auf freiwilliger Basis unkompliziert einen Wunschbetrag von ihrem nächsten Monatsgehalt an die Action Medeor weiterleiten lassen. Der auf diese Weise zusammengekommene Betrag wurde den 1467 Euro hinzugerechnet und dann von den Stadtwerken noch einmal „aufgerundet“. „So können wir nun eine Gesamtsumme von 3000 Euro an die Action Medeor überweisen. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben“ bedankt sich Strücker bei allen Beteiligten.

Damit die Gelderner Bürgerinnen und Bürger die gemalten Bilder ebenfalls bestaunen können, werden die Stadtwerke diese parallel zum verkaufsoffenen Sonntag am 24. April in verschiedenen Schaufenstern rund um den Markt aushängen, unter anderem in ihrem Kundencenter und dem Verwaltungsgebäude am Markt 25, im Büro der GBG am Markt 18 sowie an der großen Schaufensterfront in der Glockengasse (Standort des ehemaligen „Unverpackt“- Ladens).

(RP)