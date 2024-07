Sperrung ab 15 Juli in Pont Stadtwerke Geldern erneuern Leitungen auf Venloer Straße

Die Stadtwerke Geldern investieren im Laufe eines Jahres einen siebenstelligen Betrag in die Modernisierung ihres über 330 Kilometer langen Trinkwassernetzes. Damit sollen die Leitungen auf einem hohen, zuverlässigen Niveau gehalten, Störfällen vorgebeugt und eine sichere Versorgung in Geldern mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk in Hartefeld gewährleistet werden.