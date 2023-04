Modernisierung des Netzes Stadtwerke Geldern erneuern Trinkwasserleitung

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung modernisieren die Stadtwerke fortlaufend ihr Leitungsnetz. Eine größere Baumaßnahme startet am Montag, 24. April, im Bereich der Zitterhuck in Kapellen. Die geplante Bauzeit beträgt vier Monate. Die Verlegung der neuen Leitung wird im modernen, sogenannten grabenlosen Horizontalspülbohrverfahren durchgeführt. Um die Sicherung des Arbeitsbereiches zu gewährleisten, wird der Baustellenbereich auf eine Fahrspur reduziert. Eine mobile Ampelanlage regelt den Verkehrsfluss, das Befahren in beide Richtungen ist somit weiterhin gewährleistet.