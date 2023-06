Geldern bekommt ein neues Kunstwerk Kunst statt Schmierereien im Stadtwerke-Durchgang

Marion Ruthardt ist in Geldern keine Unbekannte. Im vergangenen Jahr wechselte sie beim Straßenmalwettbewerb von der Kopisten- in die 3D-Klasse und gewann mit ihrem Bild prompt den ersten Preis in der Meisterklasse. Zu sehen war das Kunstwerk am Marktrelief an der Maria-Magdalena-Kirche: ein quicklebendiger Drache, der auf die alte Ponter Sage anspielt.