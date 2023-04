Spende für Grundschulen Stadtwerke Geldern bedanken sich bei jungen Müllsammlern

Die Stadt Geldern hatte im März kurzfristig einen Aufruf an die vierten Klassen ihrer sieben Grundschulen gestartet, welche sich zuvor im Rahmen des „UWE“-Projekts mit der Müllproblematik befasst hatten. Die St.-Michael-, St.-Adelheid- und St.-Martini-Schule folgten mit ihren vierten Klassen dem Aufruf, und an der St. Luziaschule in Walbeck packten sogar alle vier Jahrgänge mit an.