Hilfe vom Niederrhein : Feuerwehrwagen aus Straelen für Kiew

Straelen Das Fahrzeug wird speziell ausgestattet und mit Hilfsgütern beladen. Die Aktion wurde von einem Bielefelder Hilfnetzwerk initiiert.

Die Stadt Straelen und die Freiwillige Feuerwehr beteiligen sich an der Hilfsaktion eines Bielefelder Netzwerks für die Ukraine . Sie und stellen den Feuerwehrkräften in Kiew einen Feuerwehr-Gerätewagen zur Verfügung.

Unter Vermittlung des Europapolitikers und ehemaligen Mitglieds des EU-Parlaments, Elmar Brok, und seines Freundes Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, entstand ein Netzwerk aus Vereinen, Firmen und Organisationen aus der Region um Bielefeld, das bereits große Mengen an Hilfsgütern in das umkämpfte Gebiet gebracht hat. Auch die Firma Carl Henkel aus Bielefeld, Anbieter von Ausrüstungen für den Brand- und Feuerschutz sowie den Rettungsdienst, hat sich diesem Bündnis angeschlossen und sammelt Hilfsmaterial, das dringend und ganz konkret in Kiew benötigt wird. Laut einer Liste, die der Stab von Vitali Klitschko zusammengestellt hat, fehlen Dinge wie Notstromaggregate, Beleuchtungssätze mit Stativen, Kabeltrommel und Verteiler, Abstützsysteme für die Stabilisierung einsturzgefährdeter oder eingestürzter Gebäude, Hebekissen, hydraulische Rettungssätze, Rettungskettensägen mit Verschleißmaterial, aber auch Tragetücher, Patientendecken, Krankentragen, Helme und Handlampen.