Sport in Geldern : Neue Homepage für Gelderns Sport

Sport in Geldern

Geldern Neu im Vorstand des Stadtsportverbands ist als hauptamtlicher Geschäftsführer Marc Schlischka. 1. Vorsitzender bleibt Reinhard Winkler, 2. Vorsitzender Jens Singendonk.

Bewegung ist beim Stadtsportverband Geldern (SSV) Programm. Auch inhaltlich. In den vergangenen Wochen hat sich beim SSV wieder einiges getan. Im Überblick:

Neuer Internetauftritt In einem neuen und modernen Gewand erscheint seit wenigen Wochen die Internetseite des SSV. Unter www.sport-in-geldern.de finden Gelderns Sportler nun alle Informationen und Berichte über aktuelle Projekte, es gibt eine Vereinssuche, Informationen und Beratung für die Sportvereine oder Infos zu neuen Förderprogrammen und Zuschüssen. „Unsere neue Internetseite ist ein Portal für alle Sportbegeisterten in Geldern“, sagt SSV-Geschäftsführer Marc Schlischka. „Mit unserem neuen Internetauftritt wollen wir den Sport in Geldern künftig modern und öffentlichkeitswirksam darstellen.“ Die Layoutentwicklung und technische Umsetzung erfolgte durch die „Sprungbrett Marketing UG“, den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Bädervereins Waldfreibad Geldern.