Stadtspaziergang in Straelen : Verlierer des Klimawandels

Straelen Bäume waren das Thema beim Stadtspaziergang der Grünen in Straelen.

Auch Bäume bekommen Sonnenbrand. Dies ist nur eine Erkenntnis, die die zahlreichen Teilnehmer beim jüngsten, dem 17., Stadtspaziergang von GO/Grüne Straelen gewannen. Er führte durch das Erholungsgebiet am Kalvarienberg. Diplom-Biologe Markus Becker erläuterte an zahlreichen Beispielen, wie sich Globalisierung und Klimawandel auf den heimischen Wald auswirken.

Wie sich das Sturmtief „Benjamin“ Anfang des Jahres über dem Wald austobte, ist noch an einigen riesigen ausgewurzelten Bäumen am Rand einer Lichtung erkennbar. Die Bäume, die nun an der Kante stehen, sind die extremen Sonnenstrahlen nicht gewohnt. Ein deutliches Zeichen sind Aufplatzungen an der Rinde, der Sonnenbrand. Dem wird jedoch mit försterlicher Pflege begegnet, um Schädlingsbefall vorzubeugen.