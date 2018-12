Finanzfrage: Straelens Stadtfest noch auf der Kippe

Das Straelener Stadtfest zeichnete sich in all den Jahren durch ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Bühnenprogramm aus. Mit dabei waren auch die Family Dancers. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Straelen Das Geld für den vom Verkehrsverein beantragten Zuschuss hat der Rat in den Haushalt 2019 eingestellt. Ausgezahlt wird jedoch erst, wenn ein tragfähiges Konzept vorgelegt wird. Notfalls ist die Firma Tecklenburg zum Sponsoring bereit.

Um die Zukunft des Stadtfestes ging es auf der letzten Sitzung des Straelener Rates für dieses Jahr. Die Kommunalpolitiker hatten über den Antrag des Verkehrsvereins auf einen Zuschuss von 25.000 Euro plus Mehrwertsteuer zu entscheiden. Ohne dieses Geld sieht sich der Verein nicht mehr in der Lage, diese große Veranstaltung und auch das „Couch’n’Concert“ weiterhin durchzuführen. Die Entscheidung wurde vertagt bis zum März. Erst dann wird sich herausstellen, ob die in den Haushalt eingestellten rund 29.750 Euro auch ausgezahlt werden.