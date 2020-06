Zum Start des Stadtradelns in Kerken : Möcking stellt sein Auto aufs Abstellgleis

Für das Stadtradeln gibt Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking (l.) seine Autoschlüssel an Nicole Thissen (M.). Auch Can Greven nimmt teil. Foto: Sebastian Kalenberg

Kerken Kerkens Bürgermeister steigt für die Stadtradeln-Aktion drei Wochen komplett auf das Fahrrad um. Beim Stadtradeln wird jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer gezählt und hilft dem eigenen Team im kommunalen Ranking und der gesamten Kommune im bundesweiten Ranking. Drei Wochen – bis zum 5. Juli – können eifrig Kilometer gesammelt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Kalenberg

Für Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking bleibt das Auto erst einmal in der Garage. Zumindest für die kommenden drei Wochen. Zum Start des Stadtradelns – der bundesweiten Aktion, bei der Kerken in diesem Jahr das erste Mal teilnimmt – hat Möcking am Montagmorgen seinen Autoschlüssel symbolisch abgegeben und dabei angekündigt: „Ich werde die gesamten drei Wochen des Wettbewerbs kein Auto fahren und mich auch von niemandem mitnehmen lassen.“

Stattdessen wird er so viele Fahrten wie möglich mit dem Fahrrad bewältigen. Für den morgendlichen Arbeitsweg ins Rathaus sollte das kein Problem sein, wohnt der Bürgermeister doch nur fünf Minuten fußläufig entfernt in Nieukerk. „Eigentlich laufe ich die Strecke meistens“, verrät er. Problematischer wird es dann schon bei seinen Außenterminen. Bereits am Dienstag steht die Sitzung des Kreisausschusses an – in Kleve. „Da schnappe ich mir mein Rad und fahr mit dem Zug nach Kleve, und dann vom Bahnhof mit dem Fahrrad zur Sitzung“, erklärt er. Andere Wege möchte Möcking komplett mit dem Fahrrad erledigen. Zum Beispiel in der kommenden Woche, wenn Kerkens Bürgermeister in Kempen und Wachtendonk erwartet wird.

Beim Stadtradeln wird jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer gezählt und hilft dem eigenen Team im kommunalen Ranking und der gesamten Kommune im bundesweiten Ranking. Drei Wochen – bis zum 5. Juli – können eifrig Kilometer gesammelt werden. Damit sich Kerkens Statistik gleich zu Beginn des Wettbewerbs sehen lassen kann, hat Dirk Möcking am Montag vor der Arbeit bereits eine Extrarunde gedreht. „Ich bin heute schon nach Aldekerk zum Eyler See gefahren und dann über die St.-Antoinus-Kapelle zurück. Das waren so etwa neun Kilometer. Wir müssen als Team der Stadtverwaltung ja Kilometer sammeln – da packt einen schon der Ehrgeiz.“