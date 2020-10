Aktion in Geldern : Geldern dankt seinen engagierten Stadtradlern

Geldern Beim verkaufsoffenen Sonntag wurden die Siegerurkunden und Einkaufsgutscheine überreicht. Kreisweit landete die Drachenstadt auf dem vierten Platz.

Allen Schlechtwetter-Prognosen zum Trotz: Der Himmel öffnete seine Schleusen am „verkaufsoffenen Sonntag“ in Geldern nur für ein paar Tröpfchen. So konnten die Kunden den Tag zum Bummel durch die Gelderner Innenstadt nutzen. Die Autoschau hatte auf dem Marktplatz aufgebaut. Dort war die Energie-Zeitwende deutlich erkennbar: Hybrid- und reine Stromer-Modelle wurden ausgestellt. Genauso spürbar war dies am Infostand der Stadtwerke zu Infrastruktur und Ladetechnologie.