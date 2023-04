Bürgerbeteiligung in Straelen Neues Stadtleitbild für Straelen

Das neue Stadtleitbild für Straelen wird am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr in der Mensa der Bofrost-Halle vorgestellt und diskutiert. An diesem Abend werden Erkenntnisse aus dem Prozess, Ziele und Maßstäbe in einem Entwurf gezeigt. Dieser ist das Ergebnis aus einer engen Zusammenarbeit zwischen der Politik, dem begleitenden Büro Stadt und Handel, der Stadtverwaltung und den Bürgern von Straelen.