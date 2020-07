Stadtverwaltung Straelen : Erfolgreiche Abschlüsse

Harald Purath, Angela Nüse, Celina Cain und Bernd Kuse (v.l.) an der Couch. Foto: Stadt Straelen

In der Stadtverwaltung Straelen haben Mitarbeiterinnen einen erfolgreichen Abschluss feiern können. Harald Purath, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, und Bernd Kuse, Kämmerer und Personalchef der Stadt Straelen, gratulierten jetzt vor der grünen Couch am Straelener Rathaus Angela Nüse und Celina Cain zu ihren guten Leistungen und überreichten ihnen mit dem notwendigen Abstand Blumensträuße. Angela Nüse hat mit gutem Erfolg die Prüfung des Verwaltungslehrgangs I am Studieninstitut Niederrhein abgeschlossen. Celina Cain beendete nach drei Jahren erfolgreich ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Nach dem Ende ihrer Ausbildung wird sie im Bürgerservice der Stadt Straelen arbeiten. Die gesamte Stadtverwaltung gratuliert den beiden Kolleginnen.